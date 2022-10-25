賞鳥男孩許宸互動式鳥類攝影展，在台東生活美學館登場。（許宸提供）

台東「賞鳥男孩」許宸小三就跨進賞鳥世界，鳥齡逾10年的他，已記錄到400多種鳥類，而他的「鳥日子攝影展」目前正在台東生活美學館展出，參觀者可以透過LINE掃瞄QR CODE，與現場的鳥照片互動，更深入認識生動有趣的鳥類生態，展期至10月31日止。

走進台東生活美學館生活工坊展場內，第1眼就看見領角鴞用不屑的眼神看著你，許宸說，這次展出約20張鳥照片，分為3大主題，第1個主題就是「正面鳥」，觀眾在看鳥時，鳥也在看著你；第2個主題是1張放大的照片中，許宸搶救白環鸚嘴鵯，把牠捧在手上，第3個是鳥不一定全都露，觀眾可以從照片中找鳥。

許宸說，為了想讓來看展的大家跟照片上的鳥兒多點互動，因此設計了套Line＠官方帳號「鳥日子」，讓大家一邊看展，一邊跟鳥兒互動、對話，可以深入認識鳥類的生態。

許宸目前就讀台大學生態暨環境資源學系四年級，自國小三年級開始跟爸爸到處賞鳥，至今「鳥齡」超過10年的他，已經記錄到400多種鳥，台灣3分之2的鳥大概都被他看過了。

4年前的許宸還在台東高中時，就展出了人生第1場攝影展「賞鳥男孩-許宸攝影展」，4年過去了，在大學的洗禮下展出的鳥人鳥事，令人期待。

「許宸—鳥日子×互動式鳥類攝影展」台東生活美學館生活工坊展出，展期到10月31日止。