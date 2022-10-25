「2022台中購物節」從10月10日進入活動暖身期後，26日正式登場，總獎金超過3億元、還有機會抽好宅，盼帶動台中市消費商機；而為讓更多微型攤商也受惠，除市府加碼設計「收據專屬抽」外，交通局強調，全台中的計程車也都列入合作店家，且為3倍累計抽獎，只要搭車滿167元即可獲得1組抽獎序號。

搭小黃也能享好康。交通局長葉昭甫表示，今年台中購物節活動加入民眾搭乘計程車的車資費用，只要登錄到抽獎APP，即可享有3倍累計；登錄辦法為民眾搭乘計程車到達目的地後，只要向運將索取乘車證明，並以購物節APP掃描計程車活動專屬登錄QR CODE，該車資即獲得參加的累計金額。

葉昭甫說，目前台中市的計程車已全部列入購物節合作店家，且金額為3倍計算，民眾乘車滿167元即可獲得1組抽獎序號，但需要留意的是，參與登錄活動的消費收據只接受計程車計費表列印的費率版本，活動單位拒收手寫收據或其他乘車證明，若計程車業者未提供列印輸出的收據，民眾可向其索取。

台中購物節活動從10月10月進入暖身期，短短1周消費登錄金額即破7.3億元、登錄發票多達80萬張。市府指出，正式活動26日展開，將持續到12月24日，長達2個月期間每天抽3000元現金、每周抽10萬元、且每月抽100萬元，最大獎還有好宅。

今年台中購物節登錄金額目標300億，市府強調，今年活動創新推出「公益專屬抽」、「產業專屬抽」與「區域消費專屬抽」、「收據專屬抽」等獎項，盼吸引外縣市民眾來台中消費。