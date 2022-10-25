台南市贏地創新育成基地推出為期2周的「5G元宇宙創新智慧應用特展」。（張毓翎攝）

台南市贏地創新育成基地推出為期2周的「5G元宇宙創新智慧應用特展」，策展團隊以5G元宇宙為主軸，邀請華電聯網公司、仁寶電腦工業、雲達科技公司共同辦聯展，經發局長陳凱凌表示，希望藉由策展交流讓來訪基地的民眾或企業，了解5G元宇宙未來趨勢及技術運用範圍層面。

參與聯展的仁寶電腦為電腦周邊上市公司，以發展記憶體技術基底，整合應用於智慧工廠、智能生活等領域安銷售的先進廠商；華電聯網則為知名聯網應用創新整合公司，以創新技術、高品質化、滿足客戶需求為經營理念；雲達科技則透過廣達集團軟硬體基礎，發展出一站到位軟硬體服務，作為跨界提供全解決方案的軟體整合角色。

陳凱凌說，本次策展團隊以5G元宇宙為出發點，致力提供完整的智慧環境應用、智慧製造、與智慧解決方案，來刺激基地內進駐企業及團隊激發出創新潛能，促成與技術擁有公司及團隊交流合作，「5G元宇宙創新智慧應用特展」展期至11月9日，歡迎有興趣的民眾前往參觀。