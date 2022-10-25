台北米其林一星餐廳、台北美福大飯店「米香」台菜餐廳將於12月15日推出「戲棚下‧呷辦桌」晚宴，邀請宜蘭渡小月餐廳的國宴總鋪師陳兆麟主廚聯手獻藝展現多道台灣手路菜。晚宴中邀請金鐘獎史上首位「女視帝」陳亞蘭小姐親自執導的專業歌仔戲團，帶來精彩的戲曲演出，引領賓客穿越時空，以嶄新樣貌重現那些年「戲棚下‧呷辦桌」的台灣情，宴會廳開席每桌十位28,800元＋10％，11月25日前預訂享免1成服務費。

台北美福大飯店於創立時規劃有台菜餐廳，讓往來的國內外賓客能品嚐到台灣經典佳餚。而米香台菜餐廳的濃情珍味，於2018年起連續三年獲米其林餐盤推薦，並於2021及2022年連續獲米其林一星肯定。為此，來自宜蘭的主廚陳永華，特別於今（2022）年歲末之際，邀請故鄉宜蘭渡小月的第四代傳人陳兆麟主廚，聯手推出多道經典台味。身為國宴總舖師的陳兆麟主廚，為宜蘭辦桌文化的第一把交椅，其精湛的廚藝與豐厚經驗，透過道道佳餚，傳遞著最有溫度的在地美味。兩位來自宜蘭的雙廚將結合傳統費工耗時的手路菜、宜蘭名點名菜及古早味懷舊料理等，年長的賓客用味道喚醒記憶，年輕一代的賓客透過台灣味認識台灣。

除了用味蕾走進歷史的記憶，晚宴特別規劃發源自宜蘭的歌仔戲表演，演出團體力邀甫獲今年金鐘獎最佳戲劇男主角獎的陳亞蘭小姐親自監製，熱情致力於傳承台灣歌仔戲的陳亞蘭小姐，戮力培訓專業歌仔戲團，其「黑家店」系列劇情設計精彩、有趣，於西門紅樓等地演出均獲好評。本次特別為美福的「戲棚下‧呷辦桌」帶來《西遊記誤闖黑家店》戲劇，由多位資深歌仔戲演員擔綱要角，有2020年入圍金鐘「最具潛力新人獎」的何佩芸、資深演員陳怡真等。精彩的劇情搭配美福宴會廳420吋高畫質屏幕的展現，創造不一樣的視覺感受，在保留傳統文化的精神與戲曲精華之下嶄新呈現，用視覺與味覺享味台灣。