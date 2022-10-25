美國國防高級研究計劃局(DARPA)投資了720萬美金（近2億1600萬新台幣）的研究經費來發展可食用的「塑膠」，更精準的說是透過微生物將塑膠廢料轉換成可安全食用的食品，一方面可以減少美軍部隊的塑膠垃圾問題，同時可以提高糧食安全，並給士兵額外的營養來源。

據軍事新聞網站popularmilitary.com 24日報導，密歇根技術大學（Michigan Technological University）的微生物學家特希曼（Stephen Techtmann）該校研究團隊和伊利諾伊大學（University of Illinois）的團隊合作，正在進行一個神奇的計畫：將塑料廢料變成可食用的蛋白質。

「說起來， 我們要把塑料轉化為你可以吃的東西，這確實有點像科幻小說。」原理是把最吃塑膠的微生物（細菌）集合起來一起去分解各種塑膠廢棄物，再去對這些細菌進行乾燥加工。

特希曼說：「我們絕不是想把塑料餵給人吃，但我們可以用微生物來生產生物質或蛋白質，把塑料作為一種投入。因此，我們試圖用這個做的是將塑料，將其分解，餵給微生物，然後將這些微生物細胞作為食品回收。」

他還談到，它聞起來並不難聞，有點像酵母提取物或澳洲的酵母提煉抹醬維吉麥（Vegemite）。但是他自己還沒有吃過。首先，他想知道它是安全的，不含任何可能有毒的物質。畢竟，它是由塑料製成的。

對這項技術很感興趣的組織是美國政府，其中大部分資金，約720萬美元來自美國國防高級研究計劃局。微生物是特希曼的專長，早在5年前，他就曾獲得了DARPA青年教師獎，因為他設計了一種方法，根據船舶底艙水中發現的微生物來追蹤船舶過去的行動（世界上不同的港口有不同的微生物特徵）。

然後，在2019年秋天，DARPA發出了一個項目提案的招標。DARPA生物技術辦公室的項目經理科恩（Seth Cohen）說：「與世界上大部分地區一樣，（美國國防部）也有大量的塑料垃圾足跡，」「我們希望既能緩解這一問題，又能發揮其潛在的作用。」

他說，平均而言，每一名美軍每天產生超過一磅的塑料垃圾，主要是寶特瓶和飯菜的包裝。如果能夠將塑料垃圾轉化為潤滑油或是食品等有用途的東西，不僅對士兵有好處，而且它更可以成為一種「提供食品安全和穩定給需要糧食的地區，以避免衝突」的方式。

而密歇根理工大學的化學工程師匈納德（David Shonnard）的工作重點是用於盛放即食食品的袋子中的塑料。通過一種被稱為熱解的加熱過程可以將聚丙烯還原成一種蠟、一種氣體和一種琥珀色的液體，這種液體類似於合成原油。

他說：「多年來，經過幾千年的努力，天然微生物已經適應了原油的代謝，發現它們也會吃合成的東西，仍然是一個 「尤里卡效應」(Eureka moment, 過去無法解決的難題突然變得清晰和明顯)」。

微生物將既是消費者，也是被消費者。在它們吃了被分解的塑料後，成長和繁殖，它們將成為食物。我們的想法是，它們將被乾燥成粉末，可以混合到食物中、添加到動物飼料中，也許有一天甚至可以3D打印成看起來像牛排的東西。

Most of the funding, some $7.2 million, comes from the Defense Advanced Research Projects Agency, better known as DARPA, whose past endeavors are at least partly responsible for the existence of the internet, GPS technology, and self-driving cars. https://t.co/dLCyCDSU2a — Stars and Stripes (@starsandstripes) October 25, 2022

密歇根理工大學的化學工程翁教授（Rebecca Ong）表示，他們已經讓這一過程在實驗室中運行，而且運行得相當快。但該團隊仍然沒有得到他們想要的產量。

「在接下來的幾個月里，我們要做的是提高產量，並確保該系統的所有組件都能在3立方米的空間內使用，小到可以在戰區或救災行動中部署在卡車的後面。

特希曼最後表示，這個項目之所以引人注目，是因為它有可能同時解決塑料垃圾和糧食不安全這兩大挑戰。「我認為我們正在做的事情真的很酷，我們有可能為幫助解決其中的一些問題做出貢獻，」他說，「但這將需要很多其他人、很多精力和很多專業知識。」