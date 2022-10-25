中埔鄉中山國小全新校舍剛落成啟用，就被議員踢爆蹲式馬桶安置位置過於靠近牆壁無法正常使用。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中埔鄉中山國小全新校舍剛落成啟用，就被點出通訊線路管槽外露未適當遮蔽保護等缺失。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉中山國小由縣府以8310萬元重建新校舍，昨才歡喜落成啟用。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏以新竹市市立棒球場、桃園八德羽球場為例，批民進黨號稱「五星級縣市長」底下的公共工程都粗製濫造，五星縣市首長頭銜「落漆」。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉中山國小由縣府以8310萬元重建新校舍，昨才歡喜落成啟用，縣議員何子凡就點出校舍工程各項疏失，質疑施工品質及驗收有重大瑕疵，國民黨嘉義縣長候選人王育敏以新竹市市立棒球場、桃園八德羽球場為例，批民進黨號稱「五星級縣市長」底下的公共工程都粗製濫造，五星縣市首長頭銜「落漆」，縣府建設處今派員全面檢視後，已要求承包商務必全力配合改善。

中山國小老舊校舍使用逾60年、耐震能力不足，縣府核定8310萬元重建經費，卻被何子凡點名牆面砌磚亂七八糟、毫無章法，校舍地磚與牆面縫隙未填實、通訊線路管槽外露未適當遮蔽保護，廁所蹲式馬桶安置位置過於靠近牆壁無法正常使用等，批毫無工程品質可言，質疑縣政府在施工品質的監督及驗收上存在重大瑕疵。

對於外界質疑校舍有髒汙、外觀瑕疵及不符使用情形，縣府建設處今上午派員現地會勘全面檢視後表示，蹲式馬桶使用空間狹小僅有1處，因受限地梁位置，將研議改以坐式馬桶以符使用，圓柱柱頭氣泡浮漿痕跡和廁所馬賽克磚牆髒汙將請承包商修補及改善，花式砌磚外牆局部抹縫未滿漿部分，受限施工空間及工法，雖然施工不易，仍要求承包商克服施工障礙，即時改善。

王育敏則批評，五星市長林智堅蓋的新竹市立棒球場各種荒謬缺失，還導致球員受傷，先前剛驗收就整片天花板掉落的桃園八德羽球場，也是由五星市長鄭文燦落成，而「五星縣長」翁章梁自己曾親自視察這次校舍工地，卻容許這些設計疏失通過驗收，加上日前曾發生死亡車禍的蒜頭大橋也存在未人車分道的重大設計不良，從種種事件來看，民進黨的這些號稱五星級的縣市首長不僅頭銜「落漆」，也根本沒有能力控管工程品質，嚴重影響民眾的公共安全。