新北一名人妻阿欣（化名）婚內出軌，大膽讓小王進出家中過夜，還被來拜訪的婆婆目睹小王裸上身躺在主臥室，阿欣的老公不甘戴綠帽，憤而提告求償。新北地院審結，判阿欣要賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2016年間與阿欣結婚，他因工作關係沒有每日回家住，但阿欣卻多次帶陌生男子回家過夜並發生性行為，2人交往如同親密夫妻般，甚至被他的母親撞見，讓他承受巨大精神壓力，顯然已經嚴重侵害他的配偶身分法益情節重大，故依法向阿欣請求賠償金100萬元。

對此，阿欣辯稱，她並沒有與陌生男子在家中發生性行為，且老公也無法舉證她究竟何時、何地且以何種方式侵害其配偶權，此外，從老公提交的對話紀錄可見，老公多次無故不讓她與小孩見面，每當她要求見面，老公就會逼她承認曾與陌生男子性交，她為了順利見到小孩，才會詆毀自己博取老公滿意，不代表她承認自己有侵害配偶權的行為。

新北地院審理時，阿欣的婆婆出庭證稱，她住在阿欣的樓下，平常上午會到阿欣家中拿衣服下來洗，阿欣上班前會將小孩委由她照顧，但自從2021年起，她經常看見一名男子出入阿欣家門，前後在阿欣家中遇見該名男子多次，還有次該男前來處理貓籠，她目睹該男裸上身睡在主臥室等，只是她並沒有與兒子說，認為此事為阿欣的隱私。

法官認為，阿欣的婆婆證詞並無偏袒兒子，雖無法證明阿欣曾與陌生男子性交，但阿欣與該男的互動明顯違背婚姻忠誠義務，酌情後判阿欣要賠償10萬元為適當。可上訴。