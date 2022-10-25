旺宏(2337)周二召開法說會，公布其2022年第三季公司經會計師核閱後之財務數字，其皆為合併報表數字，係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。旺宏第三季稅後淨利為新台幣25億元，季減15%、年減54%。單季基本每股盈餘為新台幣1.35元，相較去年第三季2.94元、今年第二季1.59元雙雙下降，並創下5季新低。前3季EPS略升至4.52元。

旺宏第三季合併營收淨額為新台幣114.72億元，季增1%，年減23%。本季營業毛利及營業毛利率分別為新台幣50.72億元及44.2%，營業毛利季減少7%、年減少21%。本季營業淨利及營業淨利率分別為新台幣24.17億元及21.1%，營業淨利季減少19%、年減少31%。本季稅後淨利為新台幣25億元，季減15%、年減54%。本季基本每股盈餘為新台幣1.35元，相較去年第三季2.94元、今年第二季1.59元雙雙下降，並創下5季新低，每股淨值為新台幣27.89元。

旺宏第三季營收比重分析，ROM占32%，季增77%、年減12%；NOR占49%，季減14%、年減26%；NAND占9%，季減37%、年減54%；FBG占10%，季增10%、年增35%。

旺宏前三季營收344.1億元，年減4%，毛利率46.9%，年增7.5個百分點，營益率25%，年增5.7個百分點，稅後純益83.65億元，年增1%，每股純益4.52元。