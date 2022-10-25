Xunday今宣布將於12／8舉辦演唱會。（Xunday提供）

Xunday在記者會上唱跳新歌〈爆米花〉。（Xunday提供）

男團Xunday由秦天、西瓜、威威3人組成，今（25日）舉辦新專輯《Today is Xunday》發片記者會，恩師涂惠源、呂婕菲夫婦帶著1歲2個月大的兒子站台力挺。西瓜與金曲歌王許富凱撞臉，走在路上經常被認錯，被問到會不會困擾？他笑說：「不會，滿多好處的。」西瓜說，有一次在宜蘭跟許富凱同場演出，被許富凱粉絲呼喊「小凱！小凱」後來他有次買蔥油餅時，索性惡作劇自稱是許富凱，阿姨馬上請他吃蔥油餅，不收他錢，他收下蔥油餅也趕緊承認是開玩笑的。

Xunday成員相識6年，正式成軍3年，團長秦天說，他從高中就想做音樂，有一天搬到西瓜家附近，西瓜自稱唱歌很好聽，他不相信，拿起吉他當場驗收，聽了西瓜的歌聲真的覺得不錯，加上威威的饒舌，一起組團玩音樂。他們之前各有正職，秦天在當英文老師、西瓜是超商店員、威威在餐廳上班，三人闖出成績後，現在專職做音樂，也接田亞霍、小賴等歌手的案子。

Xunday將於12月8日在新莊宏匯廣場ZEPP NEW TAIPEI舉辦演唱會，立志做「台灣PSY」，邀請涂惠源擔任音樂總監，呂婕菲、謝和弦當嘉賓。謝和弦今喜獲千金升格二寶爸，秦天說，有恭喜謝和弦，也會送童裝給他。凃惠源看藝人最重視有沒有內容，今記者會上，稱讚Xunday自己寫歌、編曲、混音，MV也是經紀人操刀，「他們從製作到行銷都自己來，比較難得，燃起我跟他們相處的動力」，Xunday演唱會門票可洽寬宏售票。