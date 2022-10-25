退輔會台北榮家25日開廉政會報(台北榮家提供)

退輔會台北榮家25日召開今年度廉政會報，政風室及輔導組針對「亡故榮民遺產管理作業專案稽核」、「應收帳款催收作業」及「家區遺失物處理作業」等提出專題報告，並研討議決多項廉政措施，凝聚廉能共識，共同將台北榮家打造成優質頤養環境。

家主任劉化宇表示，本次召開廉政會報主要針對「防範高風險住民意外事件作業」議題進行監督與檢討，包含高風險住民對象識別、建立意外事件之應變處理機制SOP、加強區域聯防、提昇員工危機意識與處理層級、強化緊急通訊設備、律定通報作業流程及落實辦理防範演練等項目，評估執行面之有效性及正確性，並依據各項風險對策及處理步驟之實務運作回饋，適時檢討修正相關管控作為，以降低住民意外事件之發生及其造成損害，提升住民及家屬的信賴滿意度。

會中，政風室及輔導組另就「亡故榮民遺產管理作業專案稽核」、「應收帳款催收作業」及「家區遺失物處理作業」等進行專題報告， 盤點檢視整體廉政工作執行現況，各項廉政議題透由與會同仁廣泛討論意見交流，獲致具體決議。

劉化宇期勉各單位協同合作，秉持公務員廉正、專業、效能、關懷等工作原則，一起為打造廉能、安全、優質卓越的頤養家園目標共同邁進。