年底九合一選舉倒數，總統蔡英文到各地展開輔選，國民黨台北市前議員羅智強認為，蔡英文失言不斷，胡言亂語，已成票房毒藥，他甚至點名最大苦主是民進黨新竹市長候選人沈慧虹。

羅智強今(25日)在臉書粉專表示，人講錯話不稀奇，有稿子照念還胡言亂語，可就令人無言了。選戰開打，必須輔選，已經600多天不敢接受記者提問的蔡英文，無法繼續躲在總統府，必須出門，但或許是太久沒開口，一開口就失言不斷。

羅智強接著指出，蔡英文幫民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，說台中市長盧秀燕只會「送往迎來」，自己是女性，卻用貶抑女性口吻，讓台中市民反感；幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選，有讀稿機還可以說出鄭運鵬能「照顧巴西」，讓桃園鄉親傻眼；幫民進黨新北市長候選人林佳龍站台，提到自己曾參選新北市，卻說成「我選過台北市長」；幫民進黨嘉義市長候選人李俊俋造勢，明明提名人家選的是嘉義市，卻說李俊俋參選彰化市，讓台下支持者三條線。

羅智強認為，最大苦主堪稱沈慧虹，蔡英文一會叫她「林慧虹」，一會又稱她「沈副院長」，連要讚美沈慧虹，都講成「五星旗副市長」，這讓新竹市民的票要怎麼投？他甚至不禁表示，蔡英文失言不斷，胡言亂語，已成票房毒藥，

羅智強覺得，蔡英文連自己的康乃爾大學碩士指導教授，都在蔡英文口中「被過世」，失言不斷，胡言亂語，有讀稿機都會說錯話的總統，對候選人來說，恐怕不是補藥，而是越服越慘的票房毒藥。