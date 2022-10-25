桃園市明年將舉辦世界客家博覽會，桃市府客家局舉辦系列活動替世客博暖身，29、30日將在世客博副場館之一的新屋永安海螺文化體驗園區，舉辦2022海客祭，邀請多組知名歌手、樂團接力演出，活動主打賞夕陽、聽潮客、啖美食3大主題，盼打造客家流行音樂平台，讓創作者展現才華，邀請民眾周末到永安漁港同樂。

永安海螺文化體驗園區開幕後已成熱門打卡景點，也被選定為2023世客博副場館之一。客家局表示，29、30日2天將在此舉辦2022海客祭，由曾操刀世大運與台灣燈會的「台灣音樂設計教父」李明道（AKIBO）擔任視覺設計總監，主打賞夕陽、聽潮客、啖美食3大主題，活動期間更將特別打燈照射在純白曲線的海螺館，呈現極光般的夜間景點。

客家局指出，海客祭邀請多組知名歌手與樂團演出，第1天卡司包含葉鈺渟、邱淑蟬、林沛蕎、范宸菲等，以及劉劭希與搖滾童謠、金曲客家歌后官靈芝與無限融合、八十八顆芭樂籽與樂天女孩、美秀集團與VUIZE王鍾惟的限定演出節目。

第2天則請來粹垢、何芸娜、葉穎、少女卡拉、謝宇威，還有黃宇寒與PiA吳蓓雅、金曲唱將楊淑喻與Skaraoke、新寶島康樂隊與黃連煜的特別合作。客家局說，盼將海客祭打造成客家流行音樂平台，讓才華洋溢的歌手展現作品，同時也替世客博暖身。

客家局提到，2天活動現場將提供限量星星閃光棒，民眾在特定攤位拍照打卡即可免費獲得，送完為止。會場也設有體驗攤位，包括客語小教室、海客文化導覽、海客人體彩繪等，另海廢DIY與拇指琴教學則需先至臉書預約，額滿為止。

此外，海客祭也規畫集章抽獎活動，民眾可於永安漁港集章處及海客祭集章攤位透過小遊戲集章，集滿2個即可參加當日抽獎，29日首獎為永安漁市1萬元消費券、30日是電動機車，其餘還有平板電腦、行動投影機和空氣清淨機等，邀民眾周末到永安漁港同樂抽好禮。