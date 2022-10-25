新北市議員候選人張嘉玲接獲民眾陳情，中和區連城路261巷中和大排東側人行道周邊設施破損、年久失修，25日會同立委江永昌前往會勘，她認為居民陳情已久，新北市府應傾聽民意，積極改善。

江永昌表示，連城路261巷中和大排西側道路經多次辦理會勘，數度拜訪新北市政府及區公所，終於在109年打通道路，開放汽機車通行。

中和區連城路261巷中和大排東側人行道周邊設施破損、年久失修。(圖/張嘉玲競選總部提供)

然而，東側應與西側落差太大，除改善人行道設施，也希望市府水利局能全面整治中下游。

東側碧河里賴清華里長也表示，東西側人行道景觀好像「一國兩制」，他已跟區公所、市府反應多次，希望解決東側居民的需求。

張嘉玲說，東側人行道有綠樹廊道，民眾可以走在綠意盎然的人行道，但可惜人行道坑洞、破損、積水影響市容與市民行的安全，與西側的規劃落差實在太大，呼籲市府應該正視，未來也希望市府儘速改善人行道整體規劃，同時將沿線居民的機車停車問題也納入規劃。

中和大排沿線18 座高壓電塔(板橋-埔墘線)皆已拆除，目前也僅剩5座水泥基座待汛期結束後即可進行拆除作業，預計112年4月完工。

張嘉玲表示，台電已在江永昌委員要求下制定相應拆除計畫，建議市府提出改善計畫，讓沿線景觀更美麗。