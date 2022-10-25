新北市選舉委員會今天表示，新北市長選舉競選活動期間11月11日起跑，公辦政見發表會將於11月14日登場；市議員選舉競選活動期間則從11月16日開始，當日開始辦理17場公辦電視政見發表會，民眾可透過新北市有線電視系統公用頻道（第3頻道）或「新北市選舉委員會」YouTube頻道直播收看。

選委會說，經調查候選人意願，2位新北市長候選人皆同意採取辯論式方式直播辦理，將於11月14日上午9時至11時登場，流程除主持人說明規則並介紹候選人及發問人外，其餘分為三大部分，第一部分為候選人政見申論，每人各申論12分鐘；第二部分為4位發問人發問，每人回答各發問人3分鐘；第三部分為結論，每人結論12分鐘。

選委會表示，議員部分共128人登記參選，因候選人數眾多，將依選舉區分別於11月16日、11月17日及11月18日辦理17場公辦電視政見發表會場次，人數較多的選區將分上下午場次辦理，議員選舉公辦電視政見發表會採一輪式方式辦理，每人發表15分鐘，也將在新北市選委會YouTube頻道直播。