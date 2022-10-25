MSCI今天宣布推出MSCI氣候行動指數。這些指數為尋求投資以下公司的投資者而設，包括在實現減排目標方面取得進展，並支持淨零排放經濟轉型的公司。

這一全新氣候指數系列由採取可衡量措施解決排放問題的公司組成，根據全球行業分類標準（GICS）所涵蓋的11個行業，從整個經濟體中選出這些公司。MSCI氣候行動指數系列包括MSCI ACWI氣候行動指數、MSCI全球氣候行動指數、MSCI新興市場氣候行動指數、MSCI美國氣候行動指數和MSCI歐洲氣候行動指數。

這一全新指數系列為以下股票投資者而設：需要覆蓋所有經濟領域的指數，並希望根據當前和前瞻性氣候指標自下而上選擇指數成分。該指數系列旨在包括當前採取措施解決排放問題的公司；指數特點是行業均衡配置、市場覆蓋面廣。

這一指數系列還希望幫助投資者遵循格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）的建議，作出符合實體經濟減碳的減低投資決策。

推出MSCI氣候行動指數拓展了MSCI廣泛ESG和氣候指數的範圍，使投資者能夠將氣候因素納入全球和區域股票市場投資組合。除了有助實體經濟轉型的氣候行動指數外，投資者還可選擇旨在減少投資組合排放的MSCI低碳目標指數以及旨在與1.5℃溫控目標一致的MSCI巴黎協定氣候指數（適用於實施淨零排放策略的投資者）。

機構投資者可將這些指數作為參考基準、用於創建包括ETF、衍生工具、結構化產品和共同基金在內的產品，以及作為主動式管理策略的績效衡量基準。

MSCI ESG及氣候指數主管Melissa McDonald表示：「在必須正面應對氣候危機時，投資組合脫碳是關鍵的第一步。MSCI氣候行動指數通過幫助投資者獲取在實體經濟中實現淨零排放取得重大進展、並積極應對氣候變化系統性風險的公司的曝險部位，從而幫助投資者實現這目標。此次推出指數顯示了我們一直致力確保投資者獲得所需信息和工具，從而創建符合淨零排放承諾、整合氣候因素並實現投資目標的投資組合。」