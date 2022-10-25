味王(1203)下午舉行法說會，協理鄭絢彰說，公司速食麵自動化生產線陸續增加當中，今(111)年12月將有一條速食麵自動化生產線進行試車，另外，三重廠開發案的變更目前已送新北市政府審查。

味王擴大產能並提高生產效率，逐漸增加速食麵自動化生產線，希望能帶動整體速食麵的營收，鄭絢彰指出，增設一條速食麵自動化生產線可望在12月進行試車，未來新速食麵自動化生產線投產後，產能將增加20%，也會針對目前最缺貨的品項開出產能。

除了速食麵增加產能之外，味王也積極更新設備，旗下的醬油產線，目前打算分階段實施，並以整體規劃來汰換醬油舊設備。味王集團在嘉義大埔美精密機械二期園區投資逾3.5億元的新廠已投產，此廠主要來生產各類容器及包材，營收正在成長中。

而在資產開發方面，最受關注的是新北市5000坪土地的三重廠，此廠鄰近捷運先嗇宮站的三重廠，此案的變更已送新北市政府審查。