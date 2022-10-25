台東縣環保局結合相關單位及在地居民，辦理卑南溪稻草蓆覆蓋。（台東縣政府提供）

台東縣環保局結合相關單位及在地居民，辦理卑南溪稻草蓆覆蓋。（台東縣政府提供）

為強化卑南溪揚塵防制工作，台東縣環保局今結合水利署第八河川局、台東區農業改良場、台東縣農業機械耕作服務協會、當地居民及相關單位，在關山鎮卑南溪海端四號堤防辦理稻草蓆覆蓋宣導活動，運用在地產出的優質稻草蓆，協力覆蓋河床裸露地。

台東縣政府表示，卑南溪河川揚塵防制工作，長久以來一直是縣府重要課題之一，為了擴大防制量能，除運用水覆蓋工法外，並運用關山、池上地區產出的優質稻草蓆，結合地方協會、在地居民及各單位力量，在卑南溪河川裸露地進行稻草蓆覆蓋工法

縣府指出，稻草蓆覆蓋工法除了發揮「取之在地、用之在地」精神以外，也共同推動地方創生，藉以達到河川揚塵防制、增加稻草蓆運用管道、減少露天燃燒等三贏局面，讓台東朝向環境永續發展。

台東環保局指出，水覆蓋工法雖為卑南溪最有效揚塵防制工法，但在枯水期間，卑南溪上游溪水量減少情況下，水覆蓋功效有所侷限，所以藉由此次活動，介紹稻草蓆能有效防制揚塵，同時具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分。

並在現場一同施作稻草蓆覆蓋，參與者親身體驗揚塵防制工作，讓民眾、相關單位可以了解稻草梗回收好處，也期許能讓大家多加運用在地稻草蓆，進而減少稻田露天燃燒情形，維護台東空氣品質。