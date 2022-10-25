看好花東深度旅遊商機，位於花蓮瑞穗的瑞穗天合國際觀光酒店攜手蝴蝶谷溫泉渡假村推出客房聯賣優惠，即日起至明年1月19日，雙人連續入住兩家飯店，平日三天兩夜專案價18,999元起，更加贈一位12歲以下孩童免費入住，價格包含兩晚的早餐、晚餐，等同二大一小含餐每人每晚只需不到3,200元，即可享受瑞穗的溫泉黃金湯與富源國家森林遊樂區的天然美景，旅客可以一次滿足生態體驗和歐風建築洗禮。

蝴蝶谷溫泉渡假村位於富源國家森林遊樂區，為結合原始樟樹林、黃金溫泉的全齡式渡假園區，也是全台灣低海拔地區鳥類最多種類的賞鳥聖地，獨特的天然環境孕育了豐富的生態，更擁有多樣化的動、植物資源，是寓教於樂及冬季泡湯的絕佳場所。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成酒店集團打造的頂級休閒度假酒店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光酒店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯／金色水樂園，以及YAWARD SPA之複合式頂級度假村，整體設計呈現出南歐莊園城堡風格。連續三年獲線上訂房平台評選為台灣最美酒店優勝，更榮獲觀光局評鑑為卓越五星標章。

此次客房聯賣提供位於蝴蝶谷會館的「時尚房型」，訴求簡約舒適的住宿體驗，且間間皆有獨立黃金泡湯池，讓旅客自在靜享泡湯時刻，且除了蝴蝶谷會館外，還可加價入住全新裝潢的彩蝶和風館及鳳蝶溫泉別墅區，兩種房型皆運用原始大地色視覺及揉合日式侘寂木質及現代北歐的設計元素，規劃大面積落地窗及獨立陽台，窗外的晨曦綠意與星辰變換一覽無遺，讓每一位旅客都能在原始自然的環境中，享受舒適慢活的住宿體驗。