礁溪晶泉丰即日起至11月30日推出「桃源谷步道健行」優惠住房專案，房客可以親身體驗宜蘭最熱門的健行路線，走訪芒草滿山遍野盛開的美景和海天一色的壯闊，寬廣身心靈視野。專案所贈送的桃源谷步道健行行程，依房型人數贈送郊山健行能量包，含精緻餐盒、保險費、交通費、及全程專人導覽服務，兩天一夜兩人成行，每人2,900元起，房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金。加購高鐵車票另可享車票75折優惠。

看準疫後旅人追求更質感的健康生活，礁溪晶泉丰旅規劃出深秋限定的桃源谷步道健行之旅，走想戶外用大自然的力量療癒人心。桃源谷位於宜蘭頭城與貢寮的交界處，當地石磴如梯，煙雨籠樹，著名的「嶐嶺夕煙」名列蘭陽八景之一。循著石梯緩步上山，有著一片360度無敵視野的大草原，可將龜山島、龍洞岬等景色盡收眼底，另一面則是連綿不絕的綠色山巒陵線，山海交會的壯闊景致令人心曠神怡。住房專案依房型人數贈送郊山健行能量包，內含健行背包、主廚特製飯糰、能量飲品等，藉由健行運動放鬆心情。

山林健行過後回到山腳下，礁溪晶泉丰旅客房內皆設有戶外半露天獨立湯池，沉浸溫暖湯泉，釋放健行後疲憊的壓力，療癒身心。呼應大自然療癒力量，專案房客可再享優惠價參加「精油舒壓浴鹽 或 乾燥花香氛蠟片」創作DIY活動。