新竹縣議員第2選區候選人范振龍涉嫌現金買票，在今年7、8月間透過親友以買票500到1000元金額現金買票，遭人向警方及調查站檢舉，新竹地檢署查賄團隊24日執行搜索、拘提、傳喚、訊問、蒞庭論告後，認為范振龍行賄罪嫌重大，25日凌晨1時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，另一名范姓共犯同樣羈押禁見獲准，另到案者4人則各以新台幣10萬元交保，其餘則請回。

新竹地檢署接獲情資指出，縣議員第2選區候選人范振龍於今年登記前的7、8月間，透過宗親、同學等人際網絡，將款項交由樁腳對有投票權者，以每票500元或1000元不等金額現金買票。地方盛傳，有鄉親認為一人一票、票票等值，竟出現500元或1000元不等金額行賄，現金買票消息因而走漏。

新竹地檢署檢察官蔡宜臻指揮新竹縣調查站、新竹縣警局刑警大隊、少年隊、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊、竹檢檢察事務官共同偵辦。查賄團隊於24日持法院搜索票，搜索涉案人住、居所10處，並拘提、傳喚涉案者共29人。

新竹地檢署動員8名檢察官漏夜協力訊問，認定范振龍涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，於25日凌晨1時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見候選人范振龍及范姓共犯獲准，另到案者4人各交保新台幣10萬元，其餘則請回。

新竹地檢署指出，舉凡以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，民眾見聞賄選情事，應勇敢檢舉，選擇做對的事。新竹地檢署自10月24日起至11月27日止，成立分區查賄聯繫中心，由專人24小時接聽檢舉電話03-6677944。