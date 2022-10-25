近日高端疫苗採購與「波波牙醫」爭議延燒，國民黨台北市議員王鴻薇今(25日)在臉書指出，民進黨立委賴惠員，她的女兒正在波蘭就讀牙醫，就是她提案《醫師法》修法附帶決議，讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師返台維持免學歷甄試及開放實習名額，為自己女兒前途鋪路，罔顧本土醫師，破壞台灣醫療制度。如今帶頭掩蓋高端真相，國民黨台北市長候選人蔣萬安破壞她的計畫，難怪氣到直接開罵。

「護女護高端！曝賴惠員波媽濫權！」王鴻薇表示，高端列為機密爭議不斷，民進黨立委昨(24日)圍剿蔣萬安，台南立委賴惠員直指蔣萬安惡意揭露。王鴻薇和台北市大安文山區議員候選人林元敏（本土小牙醫聯盟代表、搖滾教授、醫師）召開記者會，揭露賴惠員自己才是是濫權慣犯，護女護高端，玩弄《醫師法》、衛福部規範，都是為了自己利益，手段惡劣相當可惡。

林元敏表示，《醫師法》修正案附帶決議，一年會開放300多個海外牙醫實習，這個數字已經遠遠超過台灣醫療機構可提供的實習量能。未來會有很多在外國未經完整實習訓練的醫師，在父母安排的自家診所過個水，便大方在台執業，未來自家實習、立法院開後門的一條龍波波牙醫生產線，只會劣幣驅逐良幣，為了權貴子弟克紹箕裘的職涯規劃，罔顧民眾的醫療權益。這不只是牙醫界的問題，更是每個台灣民眾切身的醫療問題。

王鴻薇痛批，民進黨政府為了掩飾高端背後見不得人的真相，阻擋合約公開，更為私利擅改國家醫療制度，影響國人相關權益，靠著立院多數咨意亂法，進行階級複製，這些相信人民都看在眼裡，「我們今天就是要把他們的醜態攤在陽光下給大家看看！」