提到台灣代表性的拖鞋，不少人都會聯想到「藍白拖」，然而日前卻有人發現一款拖鞋可能更熱門，還分享了5人「連環追撞」的爆笑畫面，照片曝光後引起眾多網友共鳴，大家也曬出讓人驚奇的撞鞋照片。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，某天出門時發現兩名男性友人撞鞋，但讓人意外的是，當一行人吃完晚餐要結帳時，竟發生更讓人啼笑皆非的事，讓原PO笑說是「連環追撞事件」。

從原PO分享的照片可見，在櫃台前站了3男2女，即使可能素未謀面，但卻有志一同地穿了同款黑色拖鞋，據了解，該款拖鞋是由知名品牌設計，其材質還能防水，近年受到許多人的喜愛，價格約落在1380元至1580元不等。

其他人也分享撞鞋的畫面，有網友甚至在看貼文的當下，就穿著這款拖鞋。（圖／翻攝自FB社團 路上觀察學院）

照片曝光後，引起大批網友共鳴，紛紛留言，「這個真的好穿」、「曾經在民宿穿這雙拖鞋被老闆穿走，還找不到人」、「超多人有！買下去直接開同鞋會」、「我還以為是我入鏡了」、「已經流行三年了，很多阿公阿嬤也都有穿」。