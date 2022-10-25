縣政加選務，屏東縣長潘孟安(中)忙到吊點滴仍堅持為建設動土。(屏縣府提供)

面臨年底九合一選舉緊要關頭，連任多屆五星縣長的屏東縣長潘孟安，成為全台各候選人極力邀約的助選戰將，但在選務與縣政繁忙行程下，累到他急性腸胃炎，不過25日仍堅持出席熱帶農業特色產業園區動土典禮，期待成為「南向區域農業孵化基地」。

潘孟安在出席記者會時自己脫口談到，「昨天才因急性腸胃炎去醫院打點滴，因為最近比較疲憊，選舉要到了，還有縣政必須處理，跑來跑去的」。

但他仍堅持出席熱帶農業特色產業園區動土典禮，潘孟安表示，未來熱帶農業特色產業園區將導入觀光休閒、食農教育及農產行銷等元素，成為「南向區域農業孵化基地」。

熱帶農業特色產業園區由台糖提供土地，縣府籌措資金，總工程約需18億，開發面積共29.01公頃，考量環境保護將採取低密度開發，工期預計2年，未來可望釋出14.17公頃產業用地，提供約60家廠商進駐，創造1300個直接就業機會。

潘孟安表示，屏東每年春節期間辦理熱帶農業博覽會，年年吸引百萬觀光人潮，儼然成為春節寒假旅遊新標地，而因應在地農產業發展用地需求，縣府依循產業創新條例及相關子法規定，特別設置熱帶農業特色產業園區，主要以招募農產加工業為主，同時帶入觀光休閒、食農教育及農產行銷等多元功能，期透過整體園區規畫開發，促進土地有效利用、提昇產業競爭力及增加就業機會。

熱帶農業特色產業園區位於屏東交流道旁，交通便利，加上今年農業物產館營運，未來配合產業園區完工後，形成農產業加工聚落，有助打造屏東農產新品牌形象，促進農業之轉型與升級，讓熱博園區邁向永續經營。