P. LEAGUE+新北國王25日舉辦開季記者會，宣告2022-23賽季目標不變，仍是爭取總冠軍，並喊出「王城榮耀」年度口號，希望為新北市加冕PLG冠軍頭銜，對於球隊陣容，總經理毛加恩透露，洋將傑梅洛表現不如預期已離隊，球隊已經聯繫另一位人選，是有在亞洲打球經驗、但首度來台的好手，近期有望公布近一步消息。

傑梅洛在熱身賽2戰平均貢獻12.5分、6.0籃板，不過25日球隊開季記者會他並未出現，只有另兩位外援牧倫斯（Byron Mullens）、夏姆斯（DaJuan Summers），毛加恩表示，傑梅洛已經離隊，球團目前有接觸第3位外援，但對於詳細名字並未透露，「應該有在關心籃球消息的都會知道這位球員，他在亞洲打過球、但台灣是第一次，由於球隊現在2個洋將是內線球員，聯盟本季各隊也有很多鋒線型外援，這位是身高195、196公分左右的鋒線型球員，預計本周就會抵台。」

新北國王教練團也有小小異動，上季的助理教練陳世念，同樣未出席開季記者會，毛加恩解釋，由於家庭因素，陳世念新賽季不會在新北國王教練團，先退到協助他的角色，也會在國王新推出的「國王學院」計畫幫忙。

「國王學院」是新北國王新球季重點計畫，將邀請美國NBA級名師包括湖人隊助理教練漢迪（Phil Handy）、技術訓練名師漢倫（Drew Hanlen）及NBA前金州勇士隊球星戴維斯（Baron Davis）來台，展開一系列訓練、培育計畫，且不只要協助新北國王球員提升戰力，也會拓展到基層學校、訓練機構等。