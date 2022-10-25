79歲的美國總統拜登(Joe Biden)又再公開場合迷路了!週一，偕妻子吉兒(Jill Biden)出席植樹活動，結束後自顧自地走，突然停下腳步、自言自語道「要去哪裡」，臉上的困惑全被鏡頭記錄下來，健康疑雲再度被放大檢視。

American President Joe Biden accidentally got lost in the garden. The incident occurred after a tree-planting ceremony on the White House lawn, according to the Daily Mail. pic.twitter.com/yccqtJuOty — Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 25, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，昨日白宮草坪的植樹典禮上，拜登與第一夫人吉兒手拿長柄大鏟，為種下一顆樹以慶祝管理員哈尼(Dale Haney)在此服務滿50年；果不其然，拜登正常發揮他的老糊塗，活動結束後，竟自然的走進花園裡，走到一半突然轉身，滿臉疑惑問「我們要去哪裡」。所幸工作人員相當敬業，低調收起錯愕反應，打趣道「你可以走任何你想走得路」，拜登接著回「沒錯，我知道我擁有多大的自由」，才化解尷尬場面。

然而，網友始終擔心拜登的身體，表示「不僅總統的精神狀況令人擔心，連他的支持者也是…」、「美國人被耍了，證據就在眼前」、「他根本無法管理政府，顯而易見的是，必須靠其他人發號司令」

下個月20日即將迎來80大壽的拜登，數月以來，癡呆症頭接連上演。另據福斯新聞頻道報導，前一天，總統才在印度排燈節的慶祝儀式祝賀副總統賀錦麗（Kamala Harris），竟稱「祝偉大的總統生日快樂」，最後開玩笑地強調「這是她30歲的生日」。