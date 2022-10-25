水保局台東分局攜手電光國小師生辦理食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」，師生今天製作雞蛋料理。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局攜手電光國小師生辦理食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」，師生在校園中養雞。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局攜手電光國小師生辦理食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」，師生今天製作雞蛋料理。（電光國小提供／蔡旻妤台東傳真）

水保局台東分局攜手電光國小師生辦理食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」，師生今天製作雞蛋料理。（電光國小提供／蔡旻妤台東傳真）

水保局台東分局攜手電光國小師生辦理食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」。（蔡旻妤攝）

水保局台東分局攜手電光國小師生辦理食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」。（蔡旻妤攝）

疫情導致全球原物料缺貨，台灣更首度出現「缺蛋荒」，行政院農業委員會水土保持局台東分局攜手電光國小師生舉辦食農體驗「蛋蛋的農村生活日記簿」，在校園中搭建雞舍、養雞。校方表示，學生下課後看雞的時間比打球時間更多了，期盼學生近距離觀察雞隻的生活環境，落實食農教育知識。

五年級學生蔡念庭點點頭說，會好好照顧雞隻，希望牠們可以生很多蛋，課餘時可以觀察雞怎麼生活、怎麼吃東西，未來撿蛋後可以煮或煎，今天要做法式和三明治，很期待！

電光國小校長蔡正雄說，若只是讓孩子吃雞蛋料理當作下午茶，舉辦一次性的活動有點可惜，便發想在校園內養雞，從源頭產地到餐桌，學生全程參與觀察，結合食農及生命教育課程。同時希望透過養雞傳承在地文化，以前家家戶戶幾乎都養雞，現今孩童卻不太知道養雞是怎麼一回事。

擁有30年以上畜禽經驗的金花牧場暨水田坊執行長藍珮珊說，周末常看到部落孩子帶著泡麵到學校沖泡，「周六的早餐就是泡麵，那一天的攝取營養足夠嗎？看了十分心疼」，這次提供雞蛋給孩子做法式吐司，未來也會教導鬆餅、法式薄餅等料理，希望補足孩子需要的營養。

蔡正雄指出，雞舍、產蛋箱的搭建及雞隻飼養，皆聽取專家意見，養雞讓孩子更有責任感，未來也會安排學生撿蛋，表現優異可多1次撿蛋機會；雞舍內目前有30母雞、6隻公雞，未來雞蛋產量足夠，就會烹煮給孩子吃。

水保局工程員陳昀生表示，水保局近年力推農村再生，農村體驗是其中1項，學童在飼養雞隻過程中對於雞的生態環境有更深刻了解，紮根食農教育，也期望同步帶動農村產業發展及經濟收入。

食農教育法今年4月通過，除了鼓勵民眾多食用在地所生產的食材外，也期盼透過多元化的體驗活動，讓學童、親子、一般民眾能認識在地的農業、正確的飲食生活方式和其所形成的文化，以及農業和飲食方式對生態環境造成的影響。