美國百勝餐飲集團(Yum Brands Inc)周一宣布，已將在俄羅斯的肯德基和特許經營權出出售給當地買家，這意味著以後俄羅斯的肯德基，將不再與美國母公司有關連。這是又一起因俄烏戰爭，完全退出俄羅斯市場的大型企業。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，百勝集團稱，在完成合約後，肯德基餐廳經營權將完全讓渡給由現在的特許經營商 Smart Service，該公司由庫圖夫( Konstantin Kotov )和奧斯克爾科夫( Andrei Oskolkov) 經營的。

根據合約，Smart Service要留住肯德基在俄羅斯的老員工，並且餐廳也要更名。據《生意人報》(Kommersant)的說法，在俄羅斯的1000家肯德基，未來會改名Rostic's 。

一位投資顧問表示，交易總價為500萬美元，全部的轉讓會在今年底完成。

百勝集團旗下另一個大品牌是必勝客(Pizza Hut)，已在今年7月完成經營權轉換；而另一美國快餐巨頭麥當勞退出俄羅斯市場的時間更早，5月就決定將在俄羅斯的全部850家餐廳出售給當地企業，改名為Vkusno - i Tochka，出售金額並未公開。

星巴克(StarBucks)也已經出售給俄國餐飲老闆安東•平斯基 (Anton Pinsky)與說唱歌手尤努斯•尤蘇波夫 (Yunus Yusupov)； 8月起，俄羅斯的星巴克改名叫星咖啡(Stars Coffee)。