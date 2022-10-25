打造桃園版元宇宙 張善政盼改善交通

國民黨桃園市長候選人張善政公布第2支政見廣告，以「桃園2030政見」為主軸，期盼打造桃園為亞洲智慧新都，其中一項為打造桃園的數位分身，堪稱桃園版元宇宙，期盼用大數據於桃園數位分身模擬後，解決詬病的交通問題。

張善政主持「桃園2030電視暨網路CF首發記者會」，張善政指出，他在桃園龍潭十多年，先後任職宏碁與Google，因此深知桃園在全球科技產業中的絕佳優勢，「2030年的桃園，不能只是複製，而是要走出在地特色的科技未來！」

其中張善政希望打造數位版桃園，被視為桃園版元宇宙，他補充，用元宇宙名詞有好有壞，不希望給人噱頭的感覺。他說明，建築模型在電腦裡都有，因此希望把桃園各層面資料都建檔，包含道路、建築，甚至官方景點。以後要進行市政推展，可以在市政平台模擬。這個就是元宇宙的精神，不過與元宇宙不同的是，這是真正在實施市政數位模擬的平台。

張善政提到，若有數位分身的桃園，就可以在其中使用大數據模擬，如交通路口車流量、紅綠燈連鎖等等都可以一併計算，藉此改善交通塞車問題。

至於亞洲智慧新都，張善政提到，第一，基礎建設要有足夠產業發展的科技園區，要安全、非常紮實的品質，不能天花板隨便塌下來。所以基礎建設要好。科技園區外也要有生活技能，要勞工住宅，要非常好的交通。此外人才也非常重要，如桃園的教育要有科技教育、科普教育、國際視野。且桃園有非常多的大專院校，人才絕對是矽谷，或是智慧科技新都非常重要的因素。現有產業也要提升科技水準，創造更多機會。

張善政提到，「桃園2030」有雙重意義，首先是兩任市長的任期，也是自己希望給目前桃園20歲、30歲群體打造的未來願景。當中包含結合桃園獨有的航運樞紐優勢，連結國際資源落實智慧城市願景，推進智慧交通、智慧環境、智慧生活、智慧政府、智慧經濟等桃園智慧城市的願景。

張善政在影片提到，若自己當上市長，絕對會把桃園成對高科技新創最友善的發展基地，吸引全球大廠進駐，融入國際科技生態系。像是引進矽谷資源落地，連結美國企業、名校業師進駐桃園等，讓教育與科技結合。

張善政提到桃園的公共安全問題，未來會運用「數位雙生技術」，數位模擬城市發展，推動「公安總體檢」讓父母及孩子們都能親近綠地及公園，運動中心要安全，孩子發展更健全；運用大數據實踐「智慧交通」，管理城市人流運輸交通發展、縮短交通黑暗期。

張善政強調，過去桃園縣是1.0；目前的桃園市是2.0；未來的桃園則要在科技時代，連結國際，成為桃園3.0，「過去，桃園在摸索中前進，未來必須從桃園開始，會帶大家一起打造安全宜居的智慧新桃園。」