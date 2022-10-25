民進黨立法院黨團今(25日)指出，因貪污被判刑450年的南投縣前縣長李朝卿，其簡任秘書張志誼近期回鍋縣府，而現任南投縣長林明溱讓兒子當官，聘用砂石業者任機要秘書，國民黨南投縣長候選人許淑華則與違法經營的永興棄土場關係密切，痛批國民黨在南投縣黑金簡直一脈相承。南投縣府強調，張志誼為土木工程專長人員，應業務需要任用，呼籲候選人理性就事論事、依法論法，切勿漠視法規事實，捕風捉影，恣意構陷。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵說，李朝卿因利用颱風莫拉克、凡那比災後重建工程收取回扣，於今年9月被判刑逾450年，如今，李朝卿的簡任秘書張志誼，卻於近期回鍋南投縣政府，擔任工務處主管職，不禁懷疑林明溱正在為許淑華「抄錢部署」？

民進黨立法院黨團25日召開記者會，質疑李朝卿的簡任秘書張志誼近期回鍋南投縣府。（翻攝自民進黨團直播）

現任南投縣集集鎮公所鎮長、蔡培慧競總發言人陳紀衡補充，張志誼因貪瀆案件被褫奪公權，期滿後卻被林明溱回聘南投縣政府，擔任李朝卿任內最多弊端的局處。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀指出，許淑華與她任內發包的永興棄土場關係密切，永興棄土場用於堆放921災後重建南投地方的廢棄土，2006年因《921重建條例》終止後已無許可證，2013年卻仍有事業廢棄物運至永興棄土場掩埋。

林靜儀質疑許淑華若當選南投縣長，恐怕要讓永興棄土場從非法轉為合法。民進黨南投縣長候選人蔡培慧說，許淑華背後站著把持縣政的黑金集團，呼籲選民唯有阻擋黑金，南投縣才能改變。

南投縣政府則回應，張志誼係土木工程學士畢業，歷任草屯鎮公所技士、課長、主任秘書及縣府簡任秘書等職務，是具土木工程專長人員，縣府應業務需要，工務處道路養護科長職缺於9月以外補方式辦理。

縣府強調，張志誼通過特種公務員乙等特考，2011年公務員升官等考試簡任考試及格，7月27日緩刑期滿，經審查張員無依法不得任用之情事，本身又是土木工程專長人員，具職務所需專長，甄審委員會議審議通過，經縣長林明溱核定錄取，任職後仍須依法執行業務。

南投縣政府呼籲，候選人應該理性的就事論事，依法論法，而不是漠視法規事實，空泛的抹黑誣指，捕風捉影，恣意構陷。