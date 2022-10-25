「台灣第一名模」林志玲3年前閃婚AKIRA（黑澤良平），並在今年初宣布喜獲一子。近期一家三口搬回台灣，夫妻倆馬不停蹄地工作，林志玲更推出新書和2023年慈善年歷，日前她在社群平台宣傳年曆，即使鏡頭超近，仍看不出皮膚瑕疵。

林志玲人美心善，連續14年拍攝慈善年曆幫助弱勢，隨著2022年接近尾聲，她在社群平台宣傳2023年慈善年曆，放上自己拿著年曆和夾鏈袋、紅包袋等贈品的自拍照，畫面中，林志玲留著一頭淺棕色長髮，皮膚白皙光滑，幾乎找不到缺點，五官也很精緻，絲毫看不出真實年紀。

很多網友都很佩服林志玲的保養功力，紛紛留言：「志玲更美了」、「永遠是心中的女神」、「一樣這麼漂亮」。

林志玲下月將滿48歲，她最近出席浪琴表190周年盛會，被主持人黃子佼問到要如何慶祝，林志玲先嬌嗔埋怨說：「為何要說出來！」隨即用樂觀的態度面對自己的年齡，自我期許要持續優雅。林志玲結婚生子後，將生活重心全部放在家庭，坦言當媽後整天手忙腳亂、蓬頭垢面，其實很難維持優雅，但她活在當下，認為此時就是她人生最美好的時刻，從抽象的角度來看，其實也是一種優雅。