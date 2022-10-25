婚禮穿搭除了要注意不能太休閒以外，也要注意不能搶走新人的風采。一位女網友分享，近日她參加10年好閨密的婚禮，沒想到卻因為穿搭引發閨密、男方親友不滿，甚至遭到別桌認為是「心機X」，不過男友、朋友都覺得沒什麼，讓她好奇她的婚禮穿搭是否真的不妥。不過許多網友看了之後，紛紛直呼真的不行，「要是我是妳朋友也會不爽」！

原PO在Dcard發文表示，當天她穿著小露香肩的白色小禮服、蕾絲頸帶、蕾絲袖套，很開心的見證閨密步入紅毯，沒想到閨密敬酒時卻不太跟她說話，送客時也不拍照，隔天才傳訊息告知，原來是原PO的穿著讓她相當尷尬，連夫家的親戚也質疑到底誰才是新娘，「妳是故意穿這樣想跟我搶焦點嗎…」、「這是我的婚禮，不是妳的伸展台耶…」，希望原PO能給出合理的解釋。

原PO指出，事後她詢問同樣出席婚禮的朋友，對方稱讚她穿得很好看、沒什麼問題，男友也覺得是閨密小題大作，「我後來仔細想想，我的穿搭真的沒什麼特別的耶…」，不過她還是相當好奇其他人的看法，「想請問這樣穿真的很婊嗎…」。

對此，許多人紛紛回應，「穿這樣真得不行…要是我是妳朋友也會不爽」、「我在婚禮公司工作3年，真的還沒看過哪個女生會穿成這樣喧賓奪主」、「白色還蕾絲，裙子又很短」、「除了新娘不應該在婚禮上穿白紗不是常識嗎…」。