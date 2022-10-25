苗栗魏姓貨車駕駛25日上午11點多，行經銅鑼鄉新隆村路段，路邊臨停要購買飲料，結果疑似忘記拉手煞車，導致車輛向後滑動撞進民宅大門，所幸無人受傷。

魏姓駕駛當時因為想去路邊雜貨店買飲料，結果停車後疑似沒拉手煞車，導致貨車慢慢往後滑行，最後一路滑撞進後方住宅。

轟然一聲將民宅大門撞破，正在屋內休息的屋主也被突如其來的巨響嚇了一跳，趕緊出來查看，魏姓駕駛發現釀禍，立刻衝出雜貨店，並打開車門趕緊拉起手煞車，才解除失控危機，幸好未造成人員傷亡。。

苗栗警察分局指出，平時駕駛人行車前應落實檢查車況，以免機械故障發生肇禍，警方針對本起事故相關肇事責任將會進行後續調查釐清肇事原因，如有違規將依法告發。

同時呼籲駕駛人車輛臨停都應確實拉起手煞車，才能維護用路人的安全，如有未拉手煞車而導致事故，或是造成用路人受傷，都會依法追究毀損與傷害責任。