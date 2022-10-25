游盛和許美珍25日和支持者往彰化地檢署按鈴控告賴錫卿誹謗。（吳敏菁攝）

大村鄉長游盛秀出大村公所公庫結餘。（吳敏菁攝）

游盛和許美珍25日和支持者往彰化地檢署按鈴控告賴錫卿誹謗。（吳敏菁攝）

大村鄉因正新輪胎創辦人羅結及妻子羅黃葉去世，捐贈公所26億元遺產稅，成為彰化縣最富有的鄉，年底選舉拚得激烈，大村鄉長游盛屆滿，妻子許美珍和無黨賴志銘競爭，前鄉長賴錫卿轉梁女貼文「數十億的遺產稅早已花光光」，游盛和許美珍25日往彰化地檢署按鈴控告誹謗，賴錫卿也準備提出誣告。

大村鄉是有名葡萄的故鄉，因遺產稅一躍成為福利最好的鄉，人口逆勢成長，大村除了投入地方建設，生育津貼加發6000元、全鄉民投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2000元、80歲以上3000元，90歲以上6000元、百歲人瑞1萬元，2021年還發放每人2000元的振興關懷禮金。

游盛已連任兩屆將滿，妻子許美珍以無黨參選，曾擔任大村鄉長賴錫卿2018年競選失利，本有意再戰，最後轉為支持無黨候選人賴志銘，雙方陣營競爭激烈。

游盛指出，大村鄉公所鄉庫目前盈餘14億餘元，賴錫卿是對手支持者，顛倒黑白，轉貼臉書「南彰化人大小事」梁姓女網友po文指「數十億的遺產稅早已花光光」，根本未經查證，影響他和妻子許美珍與大村鄉民代表的聲譽及人格地位。

游盛和許美珍與支持者等，25日手持標語，前往地檢署按鈴申告「意圖使人不當選」。目前梁姓女網友已找不到帳號，社群貼文也從社群上刪除。

賴錫卿則表示，不認識梁女，「錢快被花完了」是聊天用語，事實上游盛任內花了數億元也沒講錯，游盛8年任內發包的工程資料可以上網去查，公共事務應接受公評，被告覺得非常委屈，也準備對游盛提出誣告和誹謗。