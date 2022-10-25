藝人歐陽龍和妻子傅娟育有三個女兒，大女兒歐陽妮妮、二女兒歐陽娜娜，小女兒歐陽娣娣，三姊妹外型亮麗，歐陽妮妮和歐陽娜娜進入演藝圈，小女兒歐陽娣娣也跟隨姐姐們的步伐。近日歐陽娣娣到迪士尼樂園玩，照片曝光讓粉絲直呼「怎麼又美了」，還有網友認為她撞臉韓國女星鄭秀晶。

年滿18歲的歐陽娣娣昨（24）日上傳一組到迪士尼樂園的照片，同行的還有媽媽傅娟和姐姐歐陽妮妮，先前以中分黑色直髮示人的她突然改變造型，深色長髮搭配空氣瀏海飄出女人味，雖然穿著寬鬆條紋外套，不過感覺臉小了不少，散發甜美少女氣息，許多粉絲直誇：「怎麼又美了」、「小公主回家啦」、「娣娣太會拍了 好美！」。

有網友認為歐陽娣娣長得像韓國女星鄭秀晶。（圖／鄭秀晶、歐陽娣娣Instagram）

歐陽娣娣過去拍攝陸劇《當家主母》，由於在劇中髮型貼頭皮，層層的古裝劇服不顯身材，看起來整個人腫了一圈，外型並沒有特別出色，還慘被觀眾嘲胖，一年過去她外型越來越精緻，整個人也瘦了不少，黑色中分長髮的造型被網友認為撞臉南韓藝人鄭秀晶，兩人都有白皙皮膚和精緻五官，某些角度有些神似，讓人誇讚「越來越美了」。

歐陽娣娣過去演古裝劇被網友狠嘲。（圖／微博、歐陽娣娣Instagram）

歐陽娣娣透露自己不是很有自信的人，有時候會覺得自己好像沒有很好看，但決定接受自己的不完美，表示拍戲時會被講哪裡表現不好，她直言：「有一點不開心被影響」，但還是會去看網上的評價，看哪一些留言對她是有幫助的，會去接納不同的聲音，才知道下次能改進什麼地方。