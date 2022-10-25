梁赫群（右圖左）與陳仙梅Kuso《鬼怪》照片。（民視提供）

民視《市井豪門》演員群陳仙梅、羅巧倫等人在梁赫群、于子育主持的《姊妹亮起來》中討論婚後會不會與另一半因為不同生活習慣擦出火花，陳仙梅自曝在家會為了省水而不沖水，這讓同樣節省出名的梁赫群直呼找到同道中人。

陳仙梅說最看不慣老公都不隨手關燈，就算只有老公一個人在家，家裡也都是燈火通明，但自己屬於「很節省」的個性，就連冷氣也只能在最熱的7、8月裡每天開2小時，她甚至會為了省水費，在上廁所後不沖水，堅持等到有2、3個人都上完才可以一起沖水，梁赫群聽到後開心的說想與陳仙梅在通訊軟體創個群組，一起討論怎麼把「省錢」發揚光大。

志同道合的2人也在錄影後拍攝kuso照片，配合度超高的陳仙梅展現演技，她單手撫摸梁赫群臉頰眼神滿點，2人模仿韓劇《鬼怪》中男主角孔劉安慰女主角金高銀，爆笑照片搭配後製的背景，勾出不少星友紛紛留言，連知名製作人王偉忠也來歪樓留言「在檢查沙眼吧」，張棋惠更說「仙梅姐的大拇指直接可以插進梁哥鼻孔，不要讓他再呼吸」，更有不少網友留言大讚陳仙梅果然是實力派女演員，看到梁赫群可以這麼入戲真不簡單，瘋狂留言讓大家笑歪。

羅巧倫則說最無法接受男生上廁所不掀馬桶蓋導致馬桶蓋上都是尿漬，有陰影的她擔心屁股爛掉，所以只敢半蹲上廁所，過去還曾因為男友上廁所時沒有掀馬桶蓋而分手，梁赫群說為了要避免這種狀況，所以在家裡都是坐著上廁所。