「直球對決！王鴻薇向中選會正式檢舉陳其邁！」針對高雄市長陳其邁在選舉公報上，未有醫師資格卻記載為長庚醫院醫師，國民黨台北市議員王鴻薇繼日前踢爆此事後，今(25)日下午更依「涉及公務人員登載不實罪」，正式向中選會和高雄市選舉委會提出具體的檢舉函。

王鴻薇在臉書發文指出，陳其邁於民國73年7月舉行之大學暨獨立學院入學考試獲中山醫學大學醫學系公費生錄取資格，並於同年9月入學。依據當時之醫學系學制，醫學系入學生應就讀七年始能獲得畢業資格，陳其邁在擔任行政院副院長期間於行政院公報上，亦稱自身係於80年自中山醫學院醫學系畢業。經查，陳其邁於73年入學時係就讀中山醫學大學醫學系，並係於81年3月4日始獲核發醫師證書，畢業後亦無服務紀錄。

換言之，在陳其邁於81年3月4日取得醫師證書前，其並不得依法自稱醫師。迺陳其邁為營造其醫師市長之形象，明知未領有醫師證書者不得自稱醫師，竟於下列政府設立之網站與文宣上為不實之陳述，使社會大眾誤認從未於任何醫院擔任醫師之陳其邁係長庚醫院之醫師，而有違犯刑法第214條使公務員登載不實罪之重大嫌疑。

「我們在以下公開文件都看到陳其邁登載不實。」王鴻薇列舉：立法院網站第9屆立法委員陳其邁委員經歷、107年高雄市市長候選人選舉公報、101年立法委員選舉公報。她強調並質疑，陳其邁欺世盜名，已經不是道德層次，這次恐怕涉及刑法，希望他出來面對，向社會好好說明，一個扣證醫師這輩子沒有實際執業，如何能在選舉公報上寫自己是醫師？