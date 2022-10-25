味全龍睽違23年闖進季後賽，不過劉基鴻的傷勢成為隱憂，總教練葉君璋今天再談起他的傷勢卻顯得保守許多，並透露劉基鴻的復原狀況有點原地踏步，劉基鴻自己也有點害怕趕不上季後賽。

劉基鴻在21日出戰中信兄弟的比賽，首打席右手腕就挨洋投泰樂觸身球，下個半局就未上場守備，接下來都未出賽。昨天葉君璋談到劉基鴻的傷勢都十分樂觀，認為要趕上季後賽應該沒問題，但今天卻語帶保留，「他現在手的狀況還有不舒服，會觀察到登錄時間再看看。」

劉基鴻表示，這幾天慢慢把訓練量加上去，也有稍微練打，不過右手腕仍有點腫、稍微有點痛的感覺。距離首輪季後賽開打只剩4天，劉基鴻坦言會擔心趕不上，「有一點點害怕，因為是第一次有機會打季後賽，會怕趕不上。」

雖然心急，但他也努力提醒自己不要急，耐心等待手腕狀況好轉，他也向自己信心喊話，「今年也打了滿多，就相信自己可以。」