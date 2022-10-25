由於連日來人民幣匯價持續走低創下2008年以來新低，中國外匯監管機構24日晚間對部分銀行持有人民幣倉位進行調查，以防止銀行惡意做空。

《路透》報導說，人民幣匯率昨日中間價自周一的7.1230元大幅下跌至7.1668元，觸及2008年全球金融危機以來的最低水平，離岸人民幣亦因美元走強而一度創下新低紀錄。有3位直接了解此事的消息人士表示，中國外匯監管機構週一晚間向一些銀行發送調查，詢問他們在外匯市場走向的觀點與交易狀況。

其中一位消息人士稱，這項調查是在人民幣匯價「過度反應」時進行的，因為有一些市場交易者顯然是在「惡意做空人民幣」。另2名消息人士則稱，國家外匯管理局（SAFE）明確表示該調查「十分緊急」。

中國國家外匯管理局沒有立即回應《路透》的置評請求。

瑞士銀行首席亞洲外匯策略師Ken Cheung表示：「監管機構調查是為了解銀行界對人民幣大幅下跌的看法，以對症下藥。」

報導說，國際美元迅速上漲給人民幣帶來了下跌壓力，人民幣兌美元今年迄今已下跌超過13%，並可能創下自1994年來的最低水平。

中國已經推出了一系列措施來遏制人民幣快速貶值，包括提高人民幣匯率範圍、放鬆跨境企業融資，以方便國內企業從海外市場籌集資金。澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬表示，「下一步可能是收緊海外貸款」。

報導指出，中國的外匯儲備目前略高於3兆美元。在2015年的一次經濟衰退中，中國為支持人民幣匯價，砸下了1兆美元的官方儲備。分析師表示，「由於國會強調外匯儲備是綜合國力的一個指標，中國這次很可能會保護外匯儲備。」