新北市選委會決定新北市長辯論會將在11月14日舉行，新北市長侯友宜選舉辦公室執行長張其強表示，11月14日電視政見辯論會依照選委會的規定來辦理。
張其強表示，市政的內容市長很有把握，也都很熟悉，但還是希望有更多的時間可以準備，不過看來不太可能，因為市長每天都還有很多的市政行程，不過絕不會掉以輕心。
張其強說，這是一個向市民完整說明對新北市未來規畫，包括2030願景在內的重要場合，市長會透過清楚的說明，讓民眾知道，新北市，將會是一個充滿機會和希望的城市。不只是北台灣中心，更會是台灣的重心。
新北市選委會決定新北市長辯論會將在11月14日舉行，新北市長侯友宜選舉辦公室執行長張其強表示，11月14日電視政見辯論會依照選委會的規定來辦理。
張其強表示，市政的內容市長很有把握，也都很熟悉，但還是希望有更多的時間可以準備，不過看來不太可能，因為市長每天都還有很多的市政行程，不過絕不會掉以輕心。
張其強說，這是一個向市民完整說明對新北市未來規畫，包括2030願景在內的重要場合，市長會透過清楚的說明，讓民眾知道，新北市，將會是一個充滿機會和希望的城市。不只是北台灣中心，更會是台灣的重心。
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