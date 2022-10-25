許多人都有手指甲、腳指甲兩側指緣處紅腫、發炎的經驗，不小心碰到就會痛不欲生，皮膚科醫師陳昱璁指出，如果想避免這種「甲溝炎」症狀發生，在日常生活中就要避開4大NG行為，包含指甲剪太短、撕指甲周邊的逆刺皮、咬指甲或吸手指，以及穿著不合腳的鞋子。

陳昱璁在臉書粉專發文指出，甲溝炎（Paronychia）又分成急性與慢性，慢性甲溝炎的發病原因，通常是因為職業關係，必須重複接觸刺激性物質、真菌感染、免疫抑制藥物造成，病程時間較長，一般會持續六周以上到數個月。

而急性甲溝炎較為常見，當手指或腳趾指甲周邊受傷，甲褶的保護屏障被破壞，導致小傷口出現，這時皮膚上的金黃色葡萄球菌或化膿性鏈球菌就會伺機而入，感染引起紅腫痛，甚至化膿出現小膿皰，紅腫的指緣皮膚底下有黃白色積液，會讓人疼痛難耐甚至痛到難以入眠。

陳昱璁也列出4種容易引發甲溝炎的NG行為：

●指甲修太短或箝甲

每次修剪指甲如果都將白色的部分剪乾淨，就容易傷到皮膚組織，建議讓指甲前端白色部分留下1mm長度即可。而且指甲修剪過短以及鞋子不合腳，會讓指甲往旁邊的肉生長，引起箝甲，又稱作「凍甲」，凍甲反覆刺激皮膚也會引起甲溝炎。

●喜歡拔指甲周邊的逆刺皮

當手指皮膚乾燥、過度洗手又沒適時保濕、冬季氣候乾燥時，就容易出現小小的條狀表皮脫垂，但是因為末端仍連接新的表皮細胞，因此不當撕除就會傷到皮膚組織，最好的方法就是用指甲刀，剪掉翹起的死皮部分即可。

●咬指甲或吸手指

口腔內有很多細菌，若不小心咬傷手指皮膚就容易造成感染，除了甲溝炎，這種行為也有機會讓唇皰疹病毒長到手指上去，造成疱疹性指頭炎（Herpetic whitlow）。

●鞋子不合腳以及過度運動

穿著過於窄小的鞋子，就會讓腳趾在鞋裡互相擠壓變形，另外穿不合腳的鞋運動，也會讓腳趾過度與鞋內摩擦或承受推擠壓力，就容易讓皮膚受傷。

陳昱璁提醒，發生甲溝炎時，如果是初期或輕微症狀，要先保持傷口清潔和乾燥，通常數天後就會自行痊癒；若紅腫痛症狀嚴重，則要到皮膚科開立口服或軟膏式外用的抗生素治療。