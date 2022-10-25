有些人有吞藥困難，因此生病服藥物時，若發現有膠囊藥物，都曾考慮剝開膠囊吃，但其實這是不對的行為。外科醫師提到，藥物做成膠囊型是有用意的，因為這些藥物可能具較刺激的成分，若是直接服用，藥粉可能會導致食道灼傷。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專指出，有些藥物做成膠囊型，主要是因裡面含有較刺激的成分，而且具有腐蝕性，若將膠囊剝開，讓藥粉直接接觸口腔、食道，可能會造成灼傷。就曾有一名病患吞膠囊時，藥丸不小心卡在食道，覺得非常不適趕緊就診，進行照胃鏡檢查，發現被膠囊黏住的食道已潰瘍。

陳榮堅醫師解釋，藥物原本要吞進胃部，沒想到卻卡在喉嚨，食道沒辦法酸鹼中和藥物，藥效釋放出來後造成腐蝕，也提醒民眾吃藥時要注意，絕對不要乾吞膠囊，或把膠囊剝開吃。也有不少網友分享吞藥訣竅，「先喝水潤喉，口腔太乾會黏住藥丸，再將藥丸放入嘴後大口喝水」、「膠囊和藥丸應分開吞，膠囊要臉部稍朝下吞，藥丸則是頭微抬高吞」。

營養師Ann也曾在臉書粉專《營養師 Ann - 安適生活》提到，藥物膠囊目的除了遮擋藥味，還有保護食道與胃黏膜的作用，不僅不可以剝開吃，更需遵守飯前飯後的醫囑服用，而保健食品部份膠囊則可以，許多保健品原料的口感與味道不佳，所以才會製作成膠囊，像是酸澀、腥臭味，例如蔓越莓萃取物、L-精胺酸。雖然保健品為初萃，不具有腐蝕性，不過濃度高仍具刺激性，剝開膠囊吃恐會造成消化道不適，所以還是須注意，若難以吞服膠囊，可先嘗試打開膠囊適應味道，並小心粉末跑到氣管嗆到，若沒有任何不適，即可打開膠囊食用。