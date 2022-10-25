萊爾富「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，不只迅速發熱暖手，吸睛外型也能療癒視覺。（萊爾富提供）

7-11推可愛的「鯊魚先生」集點周邊，珪藻土軟墊、夜燈等實用品均有。（7-11提供）

7-11鯊魚先生限量連帽毛毯，即起集6點加699元就可兌換。（7-11提供）

OKmart與Swanz天鵝瓷聯名玩集點活動，「芯動陶瓷保溫彈跳杯」讓你輕鬆帶著熱飲走。（摘自Swanz官網）

隨氣溫下降，學生和通勤族喜愛的保暖小物銷量大增，超商觀察先前濕冷天氣帶動保暖商品相關銷量成長逾3倍，便佈局推各式超萌IP保暖商品，包含鯊魚先生抱枕、哆啦A夢暖暖包、湯姆貓毛毯等，可愛外型兼實用性吸引大批女性掏腰包，預期聯名可拉抬至少1成以上買氣。

全家以逗趣生活為主題，即起展開「湯姆貓與傑利鼠」集點活動，將兩隻愛互相捉弄的歡喜冤家化身為立方體與三角體絨毛抱枕，還附有絨毛毯，上頭搞怪的百變表情讓人不禁失笑，開賣當週就成為集點活動銷售冠軍，11月15日前以400點加699元或2000點加599元即可帶回家。

萊爾富看好立冬即將到來，暖暖包常被搶購一空，帶動當月相關商品買氣成長近5成，因此推出卡通款的「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，標榜迅速發熱且每包10入含3款不同圖案，可愛又萬能呼應哆啦A夢形象，11月3日前於門市LINE群組預購只要199元。

7-11則推「鯊魚先生」集點換萌物，其中「限量連帽毛毯」上藏著立體魚鰭，前方也有鯊魚小手，披上後宛如被鯊魚緊緊摟進懷裡，既溫暖又療癒心靈，即起集滿6點加699元就可兌換。

喜歡素面設計商品的消費者也能選擇OKmart力推的會員點數加價購活動，其中與Swanz天鵝瓷聯名的「芯動陶瓷保溫彈跳杯」，海洋藍設計凸顯質感，並強調保溫性能且不怕異味殘留，2500點加1150元就能擁有，寒冷天也能輕鬆帶著熱飲趴趴走，活動只到11月23日。