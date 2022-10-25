經濟部投審會今通過晶圓代工大廠聯電斥資7.8億美金(約244億台幣)對大陸投資案，以完成買回廈門聯芯12吋廠的3成股權，成為百分百控股子公司。外界認為，此舉有助避免美中科技戰延燒的地緣政治風險。經濟部則認為，此案完成後，可提升聯電的營業秘密與技術保護。

聯電公司申請以人民幣48億5828萬（約台幣215億），取得子公司廈門聯芯陸方合夥人廈門金圓、福建省電子信息產業創投所持有的30％股權，以成為100％控股公司。

經濟部投審會表示，本案經委員會議討論後，考量聯電對廈門聯芯股權提升至100％後，陸資持股降為0％，有助於強化該集團掌控力與全球策略部署，且不至於對我國產業造成不利影響，因此同意本案。

後續經濟部會請聯電留意相關技術和營業秘密管理，並持續落實內控機制，防制中共竊密與將相關技術用於軍工產業。同時要求落實未來三年(2022~2024)在台總計新台幣1300億元投資計畫。

對於聯電此時大筆出資買回陸股，經濟部表示，當初此筆投資案，本就設有回購持股條款，約定於陸方資本金到位7年後（2022年7月），聯電可回購聯芯持股。而廈門聯芯自2022年第1季起已由虧轉盈，上半年淨利人民幣2.13億元，預估後續營運將逐步成長，所以評估此時依預定協議買回廈門聯芯其餘股東股權，對公司股東權益有正面助益。

從國安角度看，經濟部也指出，雖然聯電本就具聯芯控制力，但百分百控股可以讓董事全由台灣公司派任，對營業秘密與相關技術安全更具保障。至於聯芯主要生產28到40／55奈米晶片的成熟製程，非這次美國祭出的先進晶片管制範圍內，本就不受影響。

但產業界認為，美國對中國半導體投資障礙一步接一步，聯電此舉可避免地緣政治風險。同時，雖然中國也具有成熟製程技術，但聯電技術還是較好，成為全資子公司，對聯芯技術能力提升也有幫助。