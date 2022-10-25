P. LEAGUE+新北國王25日召開2022-23賽季開季記者會，繼續由新北市冠名，延續上季口號「Crown the City」，貫徹為新北市榮耀而戰的球隊精神，並賦予中文口號「王城榮耀」，繼續強化在地連結，目標成軍第2年奪得PLG總冠軍 。

球隊大家長王文祥董事長，透過影片隔海與球迷們喊話，上季季後賽的失利，只是輸了1場比賽，新北國王絕對不會因為輸了1場而失志，有他的支持，今年團隊做足準備，本季戰績要更往前進，奪得總冠軍。除了戰績之外，新北國王也會強化在地連結，更多的社區服務，在新冠肺炎疫情逐漸趨緩下，啟動特約商店募集計畫，讓新北市的在地商家進入「新莊城堡」。

新北市教育局局長張明文代表新北市政府，與新北國王執行長陳信生，以及王家族兩位代表王貴雲、王雪齡，一同宣告新北市政府的冠名合作邁入第2年，展開新北國王隊史第2個賽季，張明文表示，新北市近年積極拓展屬地主義之冠名合作，讓職業運動隊更深耕新北市各個角落，落實4級人才培育，新北國王讓籃球運動在新北市扎根基層，相信能夠在不遠的未來實現新北市「體育城鎮」的目標。

上季新北國王挾一波7連勝氣勢，成為聯盟首支取得季後賽門票的球隊，無奈季後賽首輪受到傷兵與新冠疫情打擊，鏖戰到系列戰最後一戰才不敵新竹街口攻城獅，今年「國王軍」戰力升級，由年度MVP楊敬敏領軍，搭配禁區門神戴維斯與指揮官李愷諺，透過交易補進聯盟頂尖後衛林書緯，組成「本土四巨頭」，又簽下防守大鎖林金榜、SBL年度第六人蘇士軒，選秀會選進熱身賽表現亮眼的李威廷，以及簽約潛力射手高承恩，從禁區到後場各環節的補強，改善上季板凳深度不足的問題。

新北國王總教練萊恩（Ryan Marchand）指出，上季球隊成軍整備期較短，他沒辦法主持季前訓練，但這季能夠有完整的訓練計畫，讓教練團、球員提早開始整合，儘管熱身賽的一些嘗試效果不如預期，但現在還有時間能夠做最後的修正，讓球迷期待球隊新賽季的表現。

當家球星楊敬敏表示，熱身賽期間球隊遇到整合問題，但現在發生也給他們時間磨合、調整，也警惕他們新球季開打後要更加注意，球隊本季新增7名好手，接下來還會有一位新洋將加入，大家一起努力在開賽前將默契、溝通及打法都調整好。