西港大橋是台南市輕生熱點之一，每年約發生10件民眾輕生案，數字統計10年來共有20起輕生者死亡。在地方民代奔走下，公路總局已著手作加高護網，盼減少輕生案件。

西港大橋日落景色優美，近年來卻常發生輕生案，只要有民眾徒步駐足在橋上，就會被懷疑想不開，而有路人立刻報警。

14歲的洪女就讀國二，日前接種疫苗後感到身體不適，騎腳踏車出門後，並未到學校，卻牽著單車到西港大橋上漫步。洪女舉動被熱心的路人察覺報警，警方前往關心時，見她在機車道處行走並喃喃自語，立刻上前安撫情緒並帶回警所，通知家人到場。

但西港大橋21日仍發生1件57歲婦人輕生案，警消人員發現時已回天乏術。西港分駐所統計，西港大橋每年約發生10件輕生案，多數被勸阻打消念頭，仍有來不及搶救者。

台南市議員方一峰表示，根據消防局提供資料，西港大橋10年來共發生20位輕生者死亡，過去也曾有地方廟宇在橋上作法會超渡亡魂，仍無法根絕。他已協調公路總局在橋邊作加高護網，盼減少輕生案。但加設護網也可能造成橋上救災阻礙，目前正規畫更完善的設施。

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