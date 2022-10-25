樂天桃猿奪得上半季冠軍及全年勝率第一，直接挺進「台灣大賽」並握有5場主場優勢，並喊出「霸」到總冠軍，總冠軍賽售票資訊也公布，26日起開放會員卡有優先購票，29日10點起在全家售票系統全面預售。

桃猿總冠軍賽主場安排樂天桃園棒球場，日期將是11月5日、11月6日、11月11日、11月12日及11月13日，前二戰限定贈送「樂天霸到」T恤。全猿主場不分一、三壘座位席，皆為桃猿主場並可站立應援。內野票價最貴1980元，最便宜的右外野1080元。

總冠軍賽門票預售將從於10月26日起在全家便利商店全面預售予金猿卡友開始(不含快樂炒、團猿席)。在會員卡友優先購票後，10月29日10點起在全家售票系統全面預售(含快樂炒、團猿席)至每場比賽當日早上11點止(快樂炒預售至前一日23點59分)，預售剩餘票券提供現場購票，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售票。

每場比賽皆需完成正規9局，門票一旦售出即不採行退票制度，但無須進行之比賽除外。任何防疫期間售票及入場辦法請遵照及配合官方公告規範配合，球團保有調整座位安排之權利。

樂天桃猿公布「台灣大賽」售票資訊。（樂天桃猿提供）