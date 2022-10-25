交通部長王國材（左五）及長榮航空董事長林寶水（右五）等貴賓出席義大利米蘭首航儀式。（范揚光攝）

長榮航空25日首航義大利米蘭，長榮航空董事長林寶水於致詞時表示，這是解封後的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段。（范揚光攝）

長榮航空25日首航義大利米蘭，地勤人員贈送每位登機旅客首航紀念品。（范揚光攝）

長榮航空25日首航義大利米蘭，米其林主廚李皞展示為新航線設計義式餐點。（范揚光攝）

長榮航空25日首航義大利米蘭，米其林主廚李皞為新航線設計義式餐點。（范揚光攝）

長榮航空25日舉行義大利米蘭首航儀式，世界冠軍咖啡師吳則霖為旅客準備具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。（長榮航空提供）

長榮航空25日舉行義大利米蘭首航儀式，並在候機室設置遊戲區讓旅客享受迷你足球的樂趣。（長榮航空提供）

長榮航空25日首航義大利米蘭，旅客在候機室開心地拍照打卡。（范揚光攝）

長榮航空25日首航義大利米蘭，首航班機就幾乎客滿。（范揚光攝）

長榮航空25日在桃園機場舉行義大利米蘭首航儀式，應邀出席的交通部長王國材表示，台北直飛米蘭是解封後的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段，這也是長榮航空睽違25年後再度拓點歐洲。

此外，疫情期間航空公司依舊不斷改善軟硬體設備，機場也積極推動第三航廈建設，危機即轉機，希望航空業整體營運在2024年就可以恢復至2018年的水準。長榮航空董事長林寶水說，米蘭首航來回航班載客幾乎全滿，未來會更積極經營航線、「班班滿載」。

了讓旅客體驗新航線的時尚氛圍，特別與米其林主廚李皞合作，為航線全艙等設計義式餐點；同時邀請台灣首名世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖，提供具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡供旅客品嚐。

除了現有的巴黎、阿姆斯特丹、倫敦、維也納及米蘭等航點外，台北直飛慕尼黑航線也將在11月3日開航，長榮航空將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司。