針對即將到來的歡樂耶誕假期，RMK攜手韓國藝術家Cho Gi-Seok，他長期作為時尚品牌的平面設計師，現為自創品牌「Kusikohc」創意總監和時尚攝影師。以他的視野，為RMK帶來不一樣的視野角度。品牌創辦人Yuki則特別提到，在構通此系列時：「一開始我決定以寧靜而美麗的紅色為主軸，腦海首先浮現Cho Gi-Seok的作品。」此系列就在Cho Gi-Seok獨特的視野下，以一朵紅色罌粟花呈現出沉穩、靜謐與充滿獨特性的美學，也反映出RMK本季Holiday系列的獨特美感。

而RMK本季發表的冬季暖憶眼影盤在色彩上以溫暖、柔和的色彩調製而成，眼影盤上印有Cho Gi-Seok所攝的紅色花朵，充滿詩意。另外如新色瑩柔潤透口紅、持色水感唇釉、眼頰多采棒、誘光指采等，都是Holiday系列注目商品。另外品牌也發表RMK迷你底妝精選組，也是推出兩組供消費者選擇。