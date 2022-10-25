隨著歲末年終過節氣氛越來越濃，咖啡品牌Nespresso倒數月曆也將在11月1日登台。Nespresso 今年與甜點界畢卡索、法國馬卡龍殿堂的知名甜點品牌Pierre Hermé攜手，推三款全新節慶限量款咖啡膠囊，同時帶來耶誕倒數月曆，即起開放預購，禮盒附贈耶誕驚喜卡，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金，凡於130日前完成預購再享折抵優惠。

延續去年耶誕倒數月曆熱賣的盛況，Nespresso今年首度與Pierre Hermé聯手推出限量的星耀巴黎耶誕倒數月曆，月曆中每個小方格都有不同口味的咖啡膠囊，包含Pierre Hermé精心設計3款聯名節慶限量咖啡，倒數月曆中在第24天還有一份神秘禮物。

此次Nespresso以星耀巴黎為主題，推出與Pierre Hermé聯名節慶限量款咖啡膠囊與限量配件。Pierre Hermé為法國甜點與巧克力大師，有甜點界畢卡索的封號，「Haute Pâtisserie」(高級甜點)一詞即為Pierre Hermé所創，並在 2016 年被世界50家最佳餐廳學院評為世界最佳甜點師。Pierre Hermé擅長將創新的想像力展現在精緻甜點藝術上，透過此次Nespresso與Pierre Hermé的聯名，現在不用飛到巴黎，也能輕鬆享受來自巴黎殿堂等級的咖啡風味。

Nespresso x Pierre Hermé聯名節慶限量系列將於11月1日上市，星耀巴黎耶誕倒數月曆（Original 系列售價1680元，Vertuo系列售價1980元），即起開始預購，凡購買耶誕倒數月曆，隨貨附贈耶誕驚喜卡，耶誕驚喜卡100％中獎率，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金；另30日前完成預購，立即加碼享折抵優惠。