位於嘉義縣大林鎮大埔美工業園區的「佐登妮絲城堡」，不僅是全台最夯、最高人氣，更是超多網友敲碗想去的熱門美拍勝地。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣大林鎮大埔美工業園區的「佐登妮絲城堡」，不僅是全台最夯、最高人氣，更是超多網友敲碗想去的熱門美拍勝地。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣大林鎮大埔美工業園區的「佐登妮絲城堡」，不僅是全台最夯、最高人氣，更是超多網友敲碗想去的熱門美拍勝地，嘉義縣政府特別與佐登妮絲城堡合作，將在台北旅展「嘉義縣展館」送出1000張免費入園券，民眾到展館按讚追蹤「慢遊嘉義」粉專，每天前250名粉絲，每人就能獲得1張價值300元入園券。

佐登妮絲城堡佔地1萬5000坪，是全台最大美容生技園區，自10月1日試營運到10月31日止，11月1日起正式營運，每張門票300元，嘉義縣長翁章梁說，近期因佐登妮絲城堡開張，整個工業區幾乎天天都有遊覽車帶團來玩，周邊停車場幾乎滿位，假日甚至可以同時20輛遊覽車進場，週末單日入園人數將近2.5萬人，人氣超級高。

翁章梁希望將這樣的高人氣延續到台北旅展，今年特別與佐登妮絲合作，在2022 ITF台北國際旅展送出免費入園券，總價值達30萬元，藉此吸引北部遊客到嘉義欣賞完全不輸歐洲的城堡建築，也讓更多人認識嘉義。

文化觀光局長許有仁提到，佐登妮絲位於大林鎮，大林是經過認證的國際慢城小鎮，推薦遊客走訪佐登妮絲城堡外，也能順遊工業區附近的老楊方城市購買「方塊酥」、走訪銅管樂器初體驗的「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」，車程只要短短3分鐘，一次就能走訪3個特色園區，此外，大林鎮上的萬國戲院、泰成中藥行及大林好，都能看見大林滿滿舊回憶。

許有仁同時推薦大林的人氣美食「臭豆腐」及「狗尾雞」，大林臭豆腐是傳說中的南部最強臭豆腐，一開賣就排滿排隊人潮，臭豆腐炸得酥香，是讓老饕魂牽夢縈的回味小吃；而一年四季都能吃的「秀花狗尾雞」湯頭更是一絕，不論是夏天或是冬天都很適合，歡迎全國遊客來嘉憩逃。